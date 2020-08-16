Задержанных в Белоруссии россиян жестоко избивали

Как минимум у четверых из 32 освобожденных в Белоруссии россиян, которых объявили бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, нашли следы от жестокого применения силы. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники с белорусской стороны.

Среди полученных россиянами травм в том числе переломы ребер, повреждения внутренних органов и черепно-мозговые травмы. Как сообщает издание со ссылкой на российские следственные органы, некоторых из освобожденных россиян отправят на процедуру снятия побоев, где все их травмы будут задокументированы.

Ранее мужчины рассказали об условиях содержания в изоляторах. По их словам, они находились в одиночных камерах, где им приходилось спать на нарах без матрасов. В ходе допросов белорусские силовики угрожали им большими тюремными сроками, вплоть до пожизненных, а также смертной казнью.