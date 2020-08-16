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Белоруссия в огне. Главное

Стало известно об избиении задержанных в Белоруссии россиян из ЧВК 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Задержанных в Белоруссии россиян жестоко избивали
Фото: РИА Новости
Как минимум у четверых из 32 освобожденных в Белоруссии россиян, которых объявили бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, нашли следы от жестокого применения силы. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники с белорусской стороны.
Среди полученных россиянами травм в том числе переломы ребер, повреждения внутренних органов и черепно-мозговые травмы. Как сообщает издание со ссылкой на российские следственные органы, некоторых из освобожденных россиян отправят на процедуру снятия побоев, где все их травмы будут задокументированы.
Ранее мужчины рассказали об условиях содержания в изоляторах. По их словам, они находились в одиночных камерах, где им приходилось спать на нарах без матрасов. В ходе допросов белорусские силовики угрожали им большими тюремными сроками, вплоть до пожизненных, а также смертной казнью.
Россиян задержали 29 июля по подозрению в связи с незарегистрированным кандидатом в президенты Белоруссии Сергеем Тихановским. По версии белорусских силовиков, «бойцы ЧВК» готовили в стране теракт и массовые беспорядки. 14 августа 32 из 33 задержанных отпустили и отправили в Россию. У последнего обнаружился белорусский паспорт, из-за чего он был вынужден остаться.
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В мире , Криминал , Социология , Сергей Тихановский
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