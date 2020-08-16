Что ждет Лукашенко после свержения

«Мог бы сбежать в Китай, он хвастался, что у него хорошие отношения с Китаем. В Венесуэлу — с [экс-президентом Уго] Чавесом он очень дружил. Пустят ли его в Россию — вопрос. Я бы на его месте не рассчитывал на гостеприимный прием в России, которую он много лет обманывал, руководство которой унижал и оскорблял», — считает публицист.