"Это была прощальная речь Лукашенко"

По его мнению, митинг сторонников Лукашенко собрал мало людей и провалился. Речь президента же скорее походила на «выступление последней надежды».

На митинги против него по всей стране вышло около 400 тысяч человек. Это беспрецедентно для страны. Если Лукашенко не оставит пост, Белоруссию ждёт расширение забастовочного движения, которое нанесет урон экономике страны.