"Это была прощальная речь Лукашенко"

«Заявления президента больше похожи на прощальную речь, которая подытоживает его эпоху. Потому я не удивлюсь, если в ближайшие дни он подаст в отставку», — заявил политолог.
По его мнению, митинг сторонников Лукашенко собрал мало людей и провалился. Речь президента же скорее походила на «выступление последней надежды».
Эксперт считает, что Лукашенко проиграл выборы, улицу, информационную кампанию и диалог с обществом.
На митинги против него по всей стране вышло около 400 тысяч человек. Это беспрецедентно для страны. Если Лукашенко не оставит пост, Белоруссию ждёт расширение забастовочного движения, которое нанесет урон экономике страны.
«Таким образом Лукашенко просто разрушит все достижения, которых добилась Белоруссия под его руководством», — заключил Болкунец.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в центре Минска оппозиционеры устроили масштабное шествие и скандировали «Лукашенко — в автозак».