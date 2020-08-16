Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Белорусский политолог назвал выступление Лукашенко на митинге прощальной речью 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Это была прощальная речь Лукашенко»
Фото: Reuters
«Заявления президента больше похожи на прощальную речь, которая подытоживает его эпоху. Потому я не удивлюсь, если в ближайшие дни он подаст в отставку», — заявил газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец, комментируя итоги минского митинга в поддержку Александра Лукашенко.

«На мой взгляд, митинг провалился. По официальным данным, там собралось 65 тысяч человек, но в реальности людей было значительно меньше. Площадь, где проходила акция, может вместить до 70 тысяч человек, но для этого нужно хорошо постараться», — сказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По его словам, речь президента скорее походила на «выступление последней надежды».

«Я ему искреннее сочувствую. Лукашенко 26 лет верил в то, что он поступает правильно, но он не ожидал, что на последних минутах карьеры его сторонники начнут от него отворачиваться», — добавил Болкунец.

По мнению эксперта, «Лукашенко проиграл выборы, проиграл улицу, проиграл информационную кампанию и диалог с обществом. Сегодня по городам, районным центрам и поселкам Белоруссии, по разным оценкам, вышло около 400 тысяч человек. Это беспрецедентные по своим масштабам акции», — подчеркнул политолог.
При этом Лукашенко в своей речи произнес исторически значимые слова. Среди них можно выделить фразы о том, что белорусы станут «Брестской крепостью», «деньги надо зарабатывать не на площадях, а в полях, на заводах и фабриках», и фразу о том, что Лукашенко «не позволит отдать страну, даже если будет мертвым».
«Но на деле эти заявления больше похожи на прощальную речь, которая подытоживает эпоху Лукашенко.
Потому я не удивлюсь, если в ближайшие дни президент подаст в отставку. В противном случае нас ждет расширение забастовочного движения, которое нанесет урон экономике страны. Таким образом Лукашенко просто разрушит все достижения, которых добилась Белоруссия под его руководством», — заключил Болкунец.
Ранее в воскресенье в Минске состоялся митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным МВД, число участников мероприятия составляло около 65 тыс. человек.
В ходе выступления президент отметил, что он не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь. Он также добавил, что если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».
«Они кричат мне — «Уходи!». Не вопрос! Не вопрос, не вопрос! Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей! Помните об этом», — призвал Лукашенко.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
При каких условиях Россия могла бы спасти Лукашенко При каких условиях Россия могла бы спасти Лукашенко Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Лукашенко призвал оппозицию «не играть с огнем» Лукашенко призвал оппозицию «не играть с огнем»
Комментарии 298
В мире , Белоруссия в огне , Дмитрий Болкунец , Александр Лукашенко , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер внук Назарбаева
Умер внук Назарбаева
«Осталось 2 дня „мучений“»: Бородина отдыхает в Крыму
«Осталось 2 дня „мучений“»: Бородина отдыхает в Крыму
В Крыму оценили запуск украинского флага
В Крыму оценили запуск украинского флага
Массовая драка в Евпатории: шокирующие подробности
Массовая драка в Евпатории: шокирующие подробности
Видео
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
00:40
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
00:45
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
В мире
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
02:36
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
Шоу-бизнес
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
00:22
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение