«Это была прощальная речь Лукашенко»

«Заявления президента больше похожи на прощальную речь, которая подытоживает его эпоху. Потому я не удивлюсь, если в ближайшие дни он подаст в отставку», — заявил газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец , комментируя итоги минского митинга в поддержку Александра Лукашенко

«На мой взгляд, митинг провалился. По официальным данным, там собралось 65 тысяч человек, но в реальности людей было значительно меньше. Площадь, где проходила акция, может вместить до 70 тысяч человек, но для этого нужно хорошо постараться», — сказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По его словам, речь президента скорее походила на «выступление последней надежды».

«Я ему искреннее сочувствую. Лукашенко 26 лет верил в то, что он поступает правильно, но он не ожидал, что на последних минутах карьеры его сторонники начнут от него отворачиваться», — добавил Болкунец.

По мнению эксперта, «Лукашенко проиграл выборы, проиграл улицу, проиграл информационную кампанию и диалог с обществом. Сегодня по городам, районным центрам и поселкам Белоруссии, по разным оценкам, вышло около 400 тысяч человек. Это беспрецедентные по своим масштабам акции», — подчеркнул политолог.

При этом Лукашенко в своей речи произнес исторически значимые слова. Среди них можно выделить фразы о том, что белорусы станут «Брестской крепостью», «деньги надо зарабатывать не на площадях, а в полях, на заводах и фабриках», и фразу о том, что Лукашенко «не позволит отдать страну, даже если будет мертвым».

«Но на деле эти заявления больше похожи на прощальную речь, которая подытоживает эпоху Лукашенко.

Потому я не удивлюсь, если в ближайшие дни президент подаст в отставку. В противном случае нас ждет расширение забастовочного движения, которое нанесет урон экономике страны. Таким образом Лукашенко просто разрушит все достижения, которых добилась Белоруссия под его руководством», — заключил Болкунец.

Ранее в воскресенье в Минске состоялся митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным МВД, число участников мероприятия составляло около 65 тыс. человек.

В ходе выступления президент отметил, что он не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь. Он также добавил, что если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».

«Они кричат мне — «Уходи!». Не вопрос! Не вопрос, не вопрос! Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей! Помните об этом», — призвал Лукашенко.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».