Раскрыта новая версия появления коронавируса 

Ученые рассказали о новой версии появления коронавируса. Он мог появиться в китайских шахтах и адаптироваться к организму человека еще 8 лет назад. Об этом сообщает The Sun , ссылаясь на данные вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон.

Исследователи обнаружили записи врача, в 2012 году лечившего горняков в китайской провинции Юньнань. Рабочие две недели чистили шахту от фекалий летучих мышей, а после этого заболели странной болезнью.

Врач Ли Сюй, лечивший шахтеров, описал тогда, что у пациентов была высокая температура, сухой кашель, боли в конечностях, головные боли — симптомы, которые теперь медицина связывает с COVID-19.

Пациентам понадобилась вентиляция легких, трое из шести рабочих скончались.

«Доказательства, содержащиеся в записках врача, заставили нас пересмотреть всё, что мы знали о происхождении пандемии COVID-19», — заявили Лэтэм и Уилсон.

Исследователи, считают, что COVID-19 уже 8 лет назад был адаптирован к человеческому организму.

Ранее выдвигались различные версии о происхождении нового коронавируса. Однако однозначных выводов у ученых до сих пор нет.

По последним данным, в мире умерла 761 тысяча пациентов.