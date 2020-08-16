Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников, который прошел у Дома правительства в Минске , обратился к оппозиции с призывом «не пугать» военных, отметив, что в таком случае его противники «играют с огнем».

«Сегодня раздаются угрозы семьям военных, государственным служащим – всем, кто встал рядом с Лукашенко. Предупреждаю: играете с огнем. И солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестьяне, и врачи, и учителя, наша интеллигенция, способны защитить себя сами и свои семьи», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции уйти в отставку, заявив: «загубите не Лукашенко, а первого президента – это будет начало вашего конца».

Глава Белоруссии в ходе митинга отметил, что не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь, Он также добавил, что если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».