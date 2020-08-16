В Минске начались задержания протестующих 

Белорусские силовики начали задерживать участников акции протеста Минске . Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by.

По данным читателей ресурса, в нескольких районах столицы правоохранители задерживали расходящихся с митинга граждан.

«Около 15 автозаков, несколько автобусов и микроавтобусов, а также другая техника проехали по проспекту Независимости в сторону Уручья», — сказано в сообщении.

Белорусское бюро «Радио свобода» уточняет, что сотрудники в штатском схватили несколько человек и затащили в белый микроавтобус возле минского ГУМа.

«Толпа возмущена», — добавляется в записи.

Днем в воскресенье на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко , на котором выступил президент Белоруссии. По официальным данным, там собрались 65 тысяч человек, а по оценкам очевидцев, — вдвое меньше. Жители страны также утверждают, что накануне бюджетников массово обзванивали и под угрозой увольнения заставляли принять участие в провластном митинге. В то же время на митинге против Лукашенко собралось около 200 тысяч протестующих.

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.