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Белоруссия в огне. Главное

В Минске начались задержания протестующих 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
В Минске начались задержания протестующих
Фото: Lenta.ru
Белорусские силовики начали задерживать участников акции протеста Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by.
По данным читателей ресурса, в нескольких районах столицы правоохранители задерживали расходящихся с митинга граждан.

«Около 15 автозаков, несколько автобусов и микроавтобусов, а также другая техника проехали по проспекту Независимости в сторону Уручья», — сказано в сообщении.

Белорусское бюро «Радио свобода» уточняет, что сотрудники в штатском схватили несколько человек и затащили в белый микроавтобус возле минского ГУМа.

«Толпа возмущена», — добавляется в записи.

Днем в воскресенье на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко, на котором выступил президент Белоруссии. По официальным данным, там собрались 65 тысяч человек, а по оценкам очевидцев, — вдвое меньше. Жители страны также утверждают, что накануне бюджетников массово обзванивали и под угрозой увольнения заставляли принять участие в провластном митинге. В то же время на митинге против Лукашенко собралось около 200 тысяч протестующих.
В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Минск
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