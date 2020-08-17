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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко назвал условие передачи полномочий президента 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 32 минуты назад
Лукашенко назвал условие передачи полномочий
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к работникам Минского завода колесного транспорта (МЗКТ) заявил, что уже ведется работа над третьим вариантом новой конституции и назвал условие передачи своих полномочий.

«Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — передает слова Лукашенко БелТА.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать.
Напротив центральной проходной собралось около сотни человек с бело-красными флагами. Сотни рабочих электротехнического и тракторного заводов в Минске выдвинулись к МЗКТ. Также рабочие Минского тракторного завода собираются в понедельник на проходной на фоне сообщений о забастовке.
В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.
Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
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Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Минский завод колесных тягачей
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