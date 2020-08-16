В США назвали место встречи и время Трампа с Путиным

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Трамп заявил о желании встретиться с Путиным 

BFM.RU и ещё 14 1 час назад
Дональд Трамп заявил своим помощникам, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным до президентских выборов в США. Белый дом рассматривает несколько вариантов мест и дат проведения встречи, в том числе в Нью-Йорке в сентябре этого года. Об этом сообщает Fox News.
В администрации президента США допускают подписание Трампом и Путиным документа о продлении консультаций по ДСНВ. Объявление о прогрессе по выработке соглашения о контроле над ядерными вооружениями в Белом доме считают главной целью возможного российско-американского саммита.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года.
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В мире , Видео , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация США
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