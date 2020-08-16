Сторонники оппозиции направились в центр Минска

Сторонники оппозиции направляются группами по несколько десятков человек из микрорайнов Минска в центр города, где запланирована акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Группы людей с традиционными для оппозиции бело-красно-белыми флагами и плакатами в поддержку повторных выборов и освобождения арестованных движутся с восточных окраин белорусской столицы по проспекту Независимости. Они идут по тротуару, не мешают движению. Некоторые протестующие идут на несанкционированную акцию целыми семьями, в том числе с малолетними детьми.
Возле крупного торгового центра на проспекте Независимости собирается группа протестующих, они покупают белые и красные воздушные шары, ленты, цветы. Некоторые решают не присоединяться к шествию, а проехать максимально к центру Минска на метро.
Несанкциониованное массовое мероприятие оппозиции было намечено на 14.00 (совпадает с мск) у Дома правительства на площади Независимости, а оттуда оппозиция намерена пройти к стеле "Минск — город-герой". Часть оппозиции планирует сразу идти к стеле, минуя площадь Независимости, где ранее стартовал митинг сторонников действующего президента Александра Лукашенко.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.