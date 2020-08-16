Сторонники оппозиции направились в центр Минска

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Сторонники белорусской оппозиции направились в центр Минска 

РИА Новости 23 минуты назад
Сторонники оппозиции направляются группами по несколько десятков человек из микрорайнов Минска в центр города, где запланирована акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Группы людей с традиционными для оппозиции бело-красно-белыми флагами и плакатами в поддержку повторных выборов и освобождения арестованных движутся с восточных окраин белорусской столицы по проспекту Независимости. Они идут по тротуару, не мешают движению. Некоторые протестующие идут на несанкционированную акцию целыми семьями, в том числе с малолетними детьми.
Возле крупного торгового центра на проспекте Независимости собирается группа протестующих, они покупают белые и красные воздушные шары, ленты, цветы. Некоторые решают не присоединяться к шествию, а проехать максимально к центру Минска на метро.
Несанкциониованное массовое мероприятие оппозиции было намечено на 14.00 (совпадает с мск) у Дома правительства на площади Независимости, а оттуда оппозиция намерена пройти к стеле "Минск — город-герой". Часть оппозиции планирует сразу идти к стеле, минуя площадь Независимости, где ранее стартовал митинг сторонников действующего президента Александра Лукашенко.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Последние новости
Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Тихановская выступила с новым обращением Тихановская выступила с новым обращением В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
Комментарии 87
В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , РИА Новости , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Видео
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
00:40
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
00:45
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
В мире
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
00:30
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
Путин снова поговорил с Лукашенко
01:30
Путин снова поговорил с Лукашенко
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение