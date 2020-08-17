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Белоруссия в огне. Главное

«Пока вы меня не убьете, выборов не будет» 

Ura.Ru и ещё 27 21 минуту назад
В Белоруссии не будут проводить новых президентских выборов. Об этом во время визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) заявил действующий глава республики Александр Лукашенко.

«Их (президентских выборов — прим.ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он подчеркнул, что под давлением никогда ничего не делал.
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Как пишет в своем telegram-канале редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, Лукашенко спросил у рабочих МЗКТ, хотят ли они справедливых выборов, на что получил утвердительный ответ.

«Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — сказал Лукашенко.

С 9 августа в Белоруссии начались стычки с силовиками начались после объявления результатов президентских выборов. По данным Центризбиркома, на них победил Лукашенко, а его соперница Светлана Тихановская набрала около 10% голосов. Она подала жалобу в ЦИК, передает RT. В Великобритании также не признали результаты президентских выборов в Белоруссии.
Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что Лондон будет добиваться расследования фальсификаций на голосовании, пишет «Национальная служба новостей».
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В мире , Видео , Кавказ , Политика , СНГ , Светлана Тихановская , Алексей Венедиктов , Александр Лукашенко , МИД , Центризбирком России , Минский завод колесных тягачей , Эхо Москвы
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