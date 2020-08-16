Лукашенко пообещал встать на колени и не встал 

Александр Лукашенко заявил, что встал на колени перед народом.
«Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать страну… Стою перед вами на коленях впервые в жизни, вы этого заслужили», — заключил Лукашенко на митинге своих сторонников в центре Минска.
Но на колени он так и не опустился, передает 360TV.
Сейчас в столице Белоруссии проходит акция в поддержку действующего президента. На сцену вместе с Лукашенко-старшим вышел сын Николай.
Избранный президент выступает довольно эмоционально.
«Чего вы хотите сейчас? Свободы? Скажите какой. Перемен? Каких, что будем менять? Хотите реформ? Скажите каких, завтра начнем», — заверил Лукашенко.
Он предрёк, что белорусы погибнут как нация, если пойдут на поводу у стран, требующих провести новые выборы.
По словам Лукашенко, на границах страны уже «лязгают гусеницами» войска НАТО с «чернокожими, желторожими и белобрысыми» солдатами.