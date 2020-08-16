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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко пообещал встать на колени и не встал 

Майк Габриелян и ещё 1 18 минут назад
Александр Лукашенко заявил, что встал на колени перед народом.

«Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать страну… Стою перед вами на коленях впервые в жизни, вы этого заслужили», — заключил Лукашенко на митинге своих сторонников в центре Минска.

Но на колени он так и не опустился, передает 360TV.
Лукашенко отказался отдавать Белоруссию
Сейчас в столице Белоруссии проходит акция в поддержку действующего президента. На сцену вместе с Лукашенко-старшим вышел сын Николай.
Избранный президент выступает довольно эмоционально.

«Чего вы хотите сейчас? Свободы? Скажите какой. Перемен? Каких, что будем менять? Хотите реформ? Скажите каких, завтра начнем», — заверил Лукашенко.

Он предрёк, что белорусы погибнут как нация, если пойдут на поводу у стран, требующих провести новые выборы.
По словам Лукашенко, на границах страны уже «лязгают гусеницами» войска НАТО с «чернокожими, желторожими и белобрысыми» солдатами.
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В мире , Видео , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , НАТО , Телеканал "360° Подмосковье" , Минск
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