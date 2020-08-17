Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Политологи рассказали о расколе элит в Белоруссии 

News.ru и ещё 7 34 минуты назад
Политологи рассказали о расколе элит в Белоруссии
Фото: president.gov.by
В Белоруссии наблюдается не раскол элит, «а бегство от Лукашенко». Такое мнение высказал заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Суздальцев.

Там нет элит. Это крестьянская страна. И даже горожане там в лучшем случае первого поколения. Там есть прослойка, которая за или против Лукашенко. Белорусы — коллективисты. Когда видят тенденцию, они встраиваются в неё. Лукашенко остаётся один, — отметил эксперт в интервью порталу «Вечерняя Москва».

По его словам, госкорпорации приватизированы кланом Лукашенко. Глава государства зависит от них, поэтому и ездит по разным заводам. Он может рассчитывать только на поддержку силовиков, так как армия и церковь от него отвернулись. Не последнюю роль в этой ситуации может сыграть Россия.
В свою очередь белорусский политолог Андрей Сыч, комментируя ситуацию в стране, заметил, что элиты разобщены.

Нет ярко выраженных кланов и групп влияния. Каждый делает свою работу и искренне переживает за «место под солнцем». При этом достаточно большое количество руководителей и чиновников разного уровня можно отнести к государственникам, которые действительно работают на благо страны. Те, кто сейчас начинает публично подогревать уличные протесты, очень сильно похожи на деда Нечипора, который меняет шапку каждый раз, когда власть в деревне меняется, — подчеркнул эксперт.

Он считает, что элита может сконцентрироваться вокруг нового лидера. Им может стать лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, который объявил о создании Народно-патриотического движения Белоруссии.
Главный редактор ИА «Реалист», кандидат исторических наук Саркис Цатурян, оценивая забастовки в Белоруссии, заметил, что раскола пока нет.

Два дипломата и руководители некоторых заводов вышли в результате коррупционной истории. Им просто пообещали барыши в случае свержения Лукашенко. Например, директорам заводов пообещали приватизацию предприятий в их руки, — уверен эксперт по «цветным революциям».

По его словам, правящий класс не сможет сохранить единство, если не вовлечёт народные массы в этот политический процесс.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Вышедшие на улицы люди считают, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. На них победил действующий глава государства, который набрал 80,1% голосов. У его основной соперницы Светланы Тихановской — 10,1% голосов.
В первые дни протестов милиция и внутренние войска использовали для разгона демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В больницах оказались 158 человек, у троих пострадавших зафиксированы тяжёлые травмы. Также за время протестов погибли два человека. Позже в стране начали бастовать рабочие крупнейших предприятий. Их сотрудники требуют провести новые выборы.
Ранее глава штаба кандидата на пост белорусского президента Светланы Тихановской Мария Мороз обратилась к гражданам страны с призывом устроить всеобщую забастовку. Она отметила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «понимает только язык силы и конкретного экономического ущерба».
Как информировал NEWS.ru, один из высокопоставленных чиновников в администрации американского лидера Дональда Трампа предупредил Москву, чтобы она не вмешивалась в белорусский конфликт.
News.ru: последние новости
Лукашенко предлагал оппозиции пересчёт голосов Лукашенко предлагал оппозиции пересчёт голосов Лукашенко предупредил о создании «санитарного кордона» против РФ Лукашенко предупредил о создании «санитарного кордона» против РФ Японцы заявили, что вернуть Курилы им поможет только «война» Японцы заявили, что вернуть Курилы им поможет только «война»
Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Мария Мороз , Дональд Трамп , Андрей Суздальцев , ВШЭ , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
01:15
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
В мире СНГ
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
00:46
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
В мире Другое
Ефремову нечем дышать
00:26
Ефремову нечем дышать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение