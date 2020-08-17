Политологи рассказали о расколе элит в Белоруссии 

Там нет элит. Это крестьянская страна. И даже горожане там в лучшем случае первого поколения. Там есть прослойка, которая за или против Лукашенко. Белорусы — коллективисты. Когда видят тенденцию, они встраиваются в неё. Лукашенко остаётся один, — отметил эксперт в интервью порталу «Вечерняя Москва».

По его словам, госкорпорации приватизированы кланом Лукашенко. Глава государства зависит от них, поэтому и ездит по разным заводам. Он может рассчитывать только на поддержку силовиков, так как армия и церковь от него отвернулись. Не последнюю роль в этой ситуации может сыграть Россия

В свою очередь белорусский политолог Андрей Сыч, комментируя ситуацию в стране, заметил, что элиты разобщены.

Нет ярко выраженных кланов и групп влияния. Каждый делает свою работу и искренне переживает за «место под солнцем». При этом достаточно большое количество руководителей и чиновников разного уровня можно отнести к государственникам, которые действительно работают на благо страны. Те, кто сейчас начинает публично подогревать уличные протесты, очень сильно похожи на деда Нечипора, который меняет шапку каждый раз, когда власть в деревне меняется, — подчеркнул эксперт.

Он считает, что элита может сконцентрироваться вокруг нового лидера. Им может стать лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, который объявил о создании Народно-патриотического движения Белоруссии.

Главный редактор ИА «Реалист», кандидат исторических наук Саркис Цатурян, оценивая забастовки в Белоруссии, заметил, что раскола пока нет.

Два дипломата и руководители некоторых заводов вышли в результате коррупционной истории. Им просто пообещали барыши в случае свержения Лукашенко. Например, директорам заводов пообещали приватизацию предприятий в их руки, — уверен эксперт по «цветным революциям».

По его словам, правящий класс не сможет сохранить единство, если не вовлечёт народные массы в этот политический процесс.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Вышедшие на улицы люди считают, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. На них победил действующий глава государства, который набрал 80,1% голосов. У его основной соперницы Светланы Тихановской — 10,1% голосов.

В первые дни протестов милиция и внутренние войска использовали для разгона демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В больницах оказались 158 человек, у троих пострадавших зафиксированы тяжёлые травмы. Также за время протестов погибли два человека. Позже в стране начали бастовать рабочие крупнейших предприятий. Их сотрудники требуют провести новые выборы.

Ранее глава штаба кандидата на пост белорусского президента Светланы Тихановской Мария Мороз обратилась к гражданам страны с призывом устроить всеобщую забастовку. Она отметила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «понимает только язык силы и конкретного экономического ущерба».