Лукашенко отказался отдавать Белоруссию 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет. Об отказе он заявил на митинге в свою поддержку, пишет ТАСС.

По словам главы государства, повторные выборы президента могут погубить страну.

«Загубите первого президента — это будет начало вашего конца», — сказал он.

В Белоруссии более семи дней идут массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с гостелеканалов увольняются сотрудники.