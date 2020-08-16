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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко отказался отдавать Белоруссию 

Lenta.ru 1 час назад
Лукашенко отказался отдавать Белоруссию
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет. Об отказе он заявил на митинге в свою поддержку, пишет ТАСС.
По словам главы государства, повторные выборы президента могут погубить страну.

«Загубите первого президента — это будет начало вашего конца», — сказал он.

В Белоруссии более семи дней идут массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с гостелеканалов увольняются сотрудники.
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В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
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