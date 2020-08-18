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Белоруссия в огне. Главное

Белорусский митрополит посетил пострадавших во время протестов и помолился о них 

Lenta.ru и ещё 5 22 минуты назад
Митрополит осудил насилие в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Глава Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Павел посетил больницу в Минске, где находится часть протестующих, пострадавших во время акций. Об этом сообщается на сайте церкви.
Митрополит сообщил всем получившим травмы, что в церкви молятся об их скорейшем выздоровлении. Он также выразил надежду на справедливое расследование преступлений, совершенных в ходе протестов. Глава БПЦ напомнил, что церковь находится вне политики и осуждает любое насилие. Также сообщается, что БПЦ передала больнице гуманитарную помощь.
Ранее митрополит Павел попросил президента Александра Лукашенко остановить насилие.

«Я думаю, что Александр Григорьевич прекрасно знает это положение. Я не советую ничего, я только могу просить сделать все возможное, чтобы насилие не порождало новое насилие», — заявил митрополит.

Он рассказал, что видел сюжеты, в которых силовики несправедливо обижали людей.
В Белоруссии уже больше недели продолжаются протесты, которые переросли в протесты и забастовки десятков заводов по всей республике. По официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80 процентов голосов, однако часть граждан не согласна с этим.
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Комментарии 1
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , РПЦ , Минск
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