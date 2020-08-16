В Telegram-канале «Страна для жизни» Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам СИЗО. Она попросила проявить человечность к ее супругу, который находится в заключении.

Супруг Светланы известен как автор ютуб-канала «Страна для жизни». Он пытался баллотироваться кандидатом в президенты, но ЦИК его заявку не пропустила. После этого о намерении участвовать в выборах заявила его супруга Светлана, а Тихановский стал руководителем ее инициативной группы.

Напомним, выборы на пост президента в Беларуси состоялись 9 августа. После объявления результатов уже неделю не прекращаются митинги. Сегодня в 14-00 начнется мирное шествие в Минске, которое, как сообщают оппозиционеры, должно стать решающим для страны.