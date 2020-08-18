Не надо помогать Белоруссии: США осудили Россию

Американские конгрессмены осудили Москву за то, что она якобы предложила Белоруссии направить в республику военную помощь на фоне протестов. Ранее Александр Лукашенко заявил о договоренности с президентом России, что в случае необходимости Москва может оказать Минску помощь.

Конгресс США раскритиковал приписываемое им Москве предложение «направить российскую военную помощь Белоруссии на фоне продолжающихся мирных протестов».

«Мы поддерживаем народ Белоруссии, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требовать более свободной, более демократической страны, их голоса должны быть услышаны. В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента [РФ] Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии», — указано в распространенном заявлении председателя комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиота Энгела (демократ, от штата Нью-Йорк) и старшего республиканца этого комитета Майкла Маккола (от штата Техас).

Они призвали американскую администрацию продолжать отвергать «российскую агрессию» и работать с европейскими коллегами, чтобы поддерживать белорусский народ, требовать освобождения задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, осуждать чрезмерное применение насилия белорусскими властями и защищать суверенное право государства на определение своего собственного будущего.

О якобы вмешательстве России в политические процессы в Белоруссии ранее высказывался бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Он призвал Белый дом послать Москве «ясный сигнал» о недопустимости вмешательства в ситуацию в республике.

Болтон написал на своей странице в Twitter, что «перспектива российского вмешательства в Белоруссии возрастает».

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 15 августа обсудили по телефону текущую ситуацию в Белоруссии. Как сообщил Лукашенко, они договорились, что Москва при первом запросе поможет обеспечить безопасность соседнему государству.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, его удивило, что Путин «абсолютно посвящен в то, что происходит». Глава Белоруссии также обратил внимание на наращивание «вооруженного компонента» в соседних Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО

Президенты выразили уверенность, что все проблемы в скором времени будут урегулированы, отметили в пресс-службе Кремля

«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — подчеркнули в сообщении.

По мнению Лукашенко, протестные акции в стране проводятся по методичкам «цветных революций» и в них замечены элементы внешнего вмешательства. На совещании в центре стратегического управления в белорусском минобороны он заявил, что действующее руководство никому не отдаст страну и «удержит ситуацию». Президент предупредил, что из забастовок и акций протеста «ничего не получится».

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , в России тоже видят отчетливые попытки внешнего вмешательства во внутренние процессы в Белоруссии с целью расколоть общество.

«Обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением общественного порядка инцидентах в ряде белорусских городов, которые имели место после президентских выборов. На этом фоне отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что Россия не раз обращала внимание на применение подобных методов в других странах. На этом фоне Москва призвала всех к сдержанности и проявлению благоразумия.