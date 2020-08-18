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Белоруссия в огне. Главное

В Белоруссии анонсировали митинги в поддержку Лукашенко 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
В Белоруссии пройдут митинги в поддержку Лукашенко
Фото: ТАСС
В Гомеле и Могилеве анонсировали митинги в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Портал «Правда Гомель» сообщает, что акция в городе состоится 18 августа в 18:00 на площади Ленина.
В сообщении сказано, что белорусы долго смотрели на беспорядки, устраиваемые отдельными гражданами под прикрытием «мирных акций». Но после «народного вече» в Минске, которое собрало 70 тысяч человек, жители Гомеля решили открыто выразить поддержку государству. Митинг состоится «в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Белоруссии».
В Могилеве акция пройдет в 17:00 на площади Ленина, сообщает Mogilevnews.by. На митинг приглашаются все, «кому не безразлична судьба свободной суверенной Белоруссии» и «кто хочет жить спокойно на своей земле».
Анонсы акций сопровождаются хештегами #за_бацьку, #за_беларусь, #любимую_не_отдадим, #ЛукашенкоНашПрезидент.
В воскресенье, 16 августа, Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Минске. По официальным данным, на акцию пришли 70 тысяч человек. При этом белорусские СМИ сообщали, что бюджетников обязали прийти на митинг под угрозой увольнения. В тот же день в Минске состоялся митинг противников Лукашенко. Его численность, по разным данным, составила до 200 тысяч человек.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По официальным данным Лукашенко, баллотировавшийся в шестой раз, получил 80 процентов голосов. Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Больше недели в Белоруссии продолжаются массовые протесты граждан, не верящих в эти результаты. Акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Погибли два человека.
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Комментарии 1
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Минск
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