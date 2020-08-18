В Белоруссии пройдут митинги в поддержку Лукашенко

Гомеле и Могилеве анонсировали митинги в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко . Портал «Правда Гомель» сообщает, что акция в городе состоится 18 августа в 18:00 на площади Ленина.

В сообщении сказано, что белорусы долго смотрели на беспорядки, устраиваемые отдельными гражданами под прикрытием «мирных акций». Но после «народного вече» в Минске , которое собрало 70 тысяч человек, жители Гомеля решили открыто выразить поддержку государству. Митинг состоится «в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Белоруссии».

В Могилеве акция пройдет в 17:00 на площади Ленина, сообщает Mogilevnews.by. На митинг приглашаются все, «кому не безразлична судьба свободной суверенной Белоруссии» и «кто хочет жить спокойно на своей земле».

Анонсы акций сопровождаются хештегами #за_бацьку, #за_беларусь, #любимую_не_отдадим, #ЛукашенкоНашПрезидент.

В воскресенье, 16 августа, Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Минске. По официальным данным, на акцию пришли 70 тысяч человек. При этом белорусские СМИ сообщали, что бюджетников обязали прийти на митинг под угрозой увольнения. В тот же день в Минске состоялся митинг противников Лукашенко. Его численность, по разным данным, составила до 200 тысяч человек.