Семья Цепкало уехала на Украину 

«В настоящий момент Вероника [жена] и дети уже находятся в безопасности на Украине», — передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя штаба.

Он уточнил, что «более трех часов удерживали ночью Веронику Цепкало с детьми на погранпереходе Троебортное [граница Росси и Украины] во время перемещения по нейтральной полосе из-за „метки в базе“.

»Сам Валерий расценил это как откровенное давление на него в связи с политической деятельностью. Ситуация вызвала шок и возмущение его тысяч сторонников», — добавили в штабе.

В субботу Цепкало объявили в розыск в России, в Белоруссии на него возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. Цепкало сообщил, что уже находится на Украине.

Напомним, в июле Цепкало покинул Белоруссию и прибыл в Москву. Позже он сообщил, что покинул республику, так как там есть «серьезная угроза его безопасности».