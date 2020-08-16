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Белоруссия в огне. Главное

Семья Цепкало уехала на Украину 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 28 минут назад
Семья Цепкало уехала на Украину
Фото: tsepkalo / Facebook
Семья экс-претендента на пост главы Белоруссии Валерия Цепкало уехала на Украину вслед за ним, сообщили в штабе политика.

«В настоящий момент Вероника [жена] и дети уже находятся в безопасности на Украине», — передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя штаба.

Он уточнил, что «более трех часов удерживали ночью Веронику Цепкало с детьми на погранпереходе Троебортное [граница Росси и Украины] во время перемещения по нейтральной полосе из-за „метки в базе“.

»Сам Валерий расценил это как откровенное давление на него в связи с политической деятельностью. Ситуация вызвала шок и возмущение его тысяч сторонников», — добавили в штабе.

Цепкало заявил, что его семью не выпускают из РФ
В субботу Цепкало объявили в розыск в России, в Белоруссии на него возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. Цепкало сообщил, что уже находится на Украине.
Напомним, в июле Цепкало покинул Белоруссию и прибыл в Москву. Позже он сообщил, что покинул республику, так как там есть «серьезная угроза его безопасности».
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В мире , Вероника Цепкало , Валерий Цепкало , РИА Новости
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