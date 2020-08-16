Белорусы заподозрили власти в подготовке кровавой провокации

Белорусские власти стремятся к эскалации ситуации в стране и намерены спровоцировать столкновения людей на улицах, чтобы обвинить в этом участников протестов. Такие подозрения прозвучали в оппозиционных интернет-сообществах в преддверии анонсированного митинга в поддержку президента страны Александра Лукашенко

Сторонники этой теории считают, что мероприятие намеренно решили проводить на площади Независимости за два часа до того, как там же должна состояться очередная протестная акция. Таким образом в одном месте могут оказаться две противоборствующие силы.

«Митинг солидарности» провластная общественная организация «Белая Русь», которая финансируется из госбюджета, собирается провести в полдень, а протестующие соберутся к 14 часам. При этом, как отмечают противники Лукашенко, организаторы сбора «поддерживающих государственный курс» прекрасно знали о заранее объявленных планах оппозиции, но решили прийти на площадь первыми.

Критики власти также указывают на попытку перехватить консолидирующую повестку у оппозиции. Именно поэтому пропрезидентская акция названа «митингом солидарности» — как некий заменитель ежедневной «цепи солидарности», в которую каждый день становятся те, кто считает итоги выборов главы государства сфабрикованными.

Особо в интернет-сообществах отмечают то, что участие в митинге в поддержку Лукашенко является добровольно-принудительным. В бюджетные организации, как утверждается, поступила разнарядка отправить на площадь Независимости как можно больше людей. За нарушение негласного указа якобы грозят различными карами.

В соцсетях назвали предстоящий митинг провластных сил бутафорским, обратив внимание на то, что недовольные подсчётом голосов избирателей вышли на улицы сами и в первый же день, а сторонников главы государства приходится выгонять «из-под палки» лишь неделю спустя. В связи с этим оппозиция надеется, что, формально выполнив требования руководителей на производствах, участники пропрезиденской акции присоединятся к протестующим.

Оппозиционно настроенные белорусы попросили сограждан не поддаваться на провокации и до последнего, пока это будет возможным, сохранять мирный характер акций. По их мнению, в тот момент, когда на площади окажутся как сторонники, так и противники Лукашенко, могут активизироваться некие люди, которые попытаются разжечь конфликт, чтобы в дальнейшем оправдать возвращение к силовым методам подавления народного недовольства. Если затея удастся, это может привести к очередному кровопролитию, опасаются представители оппозиции.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые несколько дней протесты жёстко подавлялись силовиками. Множество протестующих были избиты, есть раненые. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что сторонников президента также ждут на площади Победы, у Дома офицеров, Дворца профсоюзов и в других точках столицы.