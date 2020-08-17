Все новости на карте

По словам Матвейчева, процитированного изданием «Репортер», «идеальным» является вариант, при котором «какой-то генерал придушит» президента Александра Лукашенко и объявит на следующий день о присоединении к РФ. Как отметил эксперт, слияние двух стран поддержит 80% населения Белоруссии.

Ранее в понедельник сообщалось, что Лукашенко освистали на встрече с работниками минского завода.