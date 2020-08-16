Трамп допустил, что отправит в отставку весь свой кабинет 

Президент США Дональд Трамп допустил, что проведет кадровые перестановки после переизбрания, сообщает ТАСС.
О возможных изменениях в команде президента его спросили на пресс-конференции в Бедминстере в штате Нью-Джерси. Трамп заявил, что может отправить в отставку весь свой кабинет после выборов в случае победы, а затем заново набрать тех, кто его устраивает.
Президент заявил, что у него «очень хороший кабинет с небольшим количеством исключений». Он подчеркнул, что на данный момент в составе правительства есть люди, которыми он недоволен.
Ранее Трамп заявил, что подумает над помилованием бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.