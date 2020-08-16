Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена 

На пресс-конференции в Белом доме у Трампа спросили, готов ли он помиловать Сноудена. «Я не очень хорошо знаю эту историю, но подумаю об этом. Возможно, мне нужно будет начать разбираться с этим вопросом», — заявил американский президент.

Напомним, начале июня 2013 года Сноуден передал двум американским изданиям секретную информацию АНБ о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами. Он убежал из США вначале в Гонконг, затем в Россию. 1 августа 2013 года он получил временное убежище в России. Недавно Сноуден подал документы на продление вида жительства в России.