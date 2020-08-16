Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена 

Мир24 и ещё 4 34 минуты назад
Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена
Фото: The White House
Американский президент Дональд Трамп заявил, что подумает о возможности помиловать бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена и отправить его на родину, сообщает «Интерфакс».
На пресс-конференции в Белом доме у Трампа спросили, готов ли он помиловать Сноудена. «Я не очень хорошо знаю эту историю, но подумаю об этом. Возможно, мне нужно будет начать разбираться с этим вопросом», — заявил американский президент.
Напомним, начале июня 2013 года Сноуден передал двум американским изданиям секретную информацию АНБ о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами. Он убежал из США вначале в Гонконг, затем в Россию. 1 августа 2013 года он получил временное убежище в России. Недавно Сноуден подал документы на продление вида жительства в России.
Видео дня. Белоруссия вернула задержанных россиян «из ЧВК» в Москву
Мир24: последние новости
Трамп высказался о российской вакцине Трамп высказался о российской вакцине Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении эмбарго в отношении Ирана Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении эмбарго в отношении Ирана
В мире , Происшествия , Эдвард Сноуден , Дональд Трамп , АНБ , ЦРУ , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
00:30
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
00:41
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Катастрофы
Славший «на хрен» союз с РФ Лукашенко попросил Путина о защите
00:56
Славший «на хрен» союз с РФ Лукашенко попросил Путина о защите
В мире
Конфликт на горе Куштау: начались задержания
00:41
Конфликт на горе Куштау: начались задержания
Происшествия
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение