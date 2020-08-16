Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Митинги сторонников и противников Лукашенко пройдут в Минске 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Митинги сторонников и противников Лукашенко пройдут в Минске
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Pres
Сторонники и противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проведут митинге в воскресенье, 16 августа, в Минске. Сторонники главы государства соберутся в 12:00 на площади Независимости под девизом «Не дадим развалить страну».
Также тех, кто поддерживает Лукашенко, ждут на площади Победы, у Дома офицеров, Дворца профсоюзов и других точках столицы, сообщает ТАСС.
Оппозиция также намерена провести свой марш «За свободу», которые должен начаться в 14:00 на площади Независимости и пройти по одноимённому проспекту.
В стране 15августа уже прошла серия мирных акций в Минске, Верхнедвинске, Высоком, Барановичах, Кримовичах, Гродно, Ивье и Могилёве, а также в Витебске, Бресте и других населённых пунктах. Люди несли красно-белые полотна, скандировали лозунги «Правду», «Живе Беларусь» и «Уходи».
Ранее NEWS.ru сообщал, что колонна спецтехники из центра Минска выдвинулась в сторону района Уручье, где находится её база. Известно, что в составе колонны присутствуют автозаки, водомёты, а также автобусы ОМОН.
Видео дня. Белоруссия вернула задержанных россиян «из ЧВК» в Москву
News.ru: последние новости
День независимости: в Раде назвали дату возможного госпереворота День независимости: в Раде назвали дату возможного госпереворота Тихановская набрала 54% в опросе Telegram о белорусских выборах Тихановская набрала 54% в опросе Telegram о белорусских выборах ВОЗ проинформировала о максимальном росте заразившихся COVID-19 за сутки ВОЗ проинформировала о максимальном росте заразившихся COVID-19 за сутки
Комментарии 3
В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчина скончался из-за рухнувших футбольных ворот
Мужчина скончался из-за рухнувших футбольных ворот
Минздрав Литвы отправил Тихановскую на самоизоляцию
Минздрав Литвы отправил Тихановскую на самоизоляцию
«Непрезидент»: Лукашенко оскорбили
«Непрезидент»: Лукашенко оскорбили
США ответили на появление у РФ вакцины от COVID-19
США ответили на появление у РФ вакцины от COVID-19
Видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
00:30
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
00:41
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Катастрофы
Славший «на хрен» союз с РФ Лукашенко попросил Путина о защите
00:56
Славший «на хрен» союз с РФ Лукашенко попросил Путина о защите
В мире
Конфликт на горе Куштау: начались задержания
00:41
Конфликт на горе Куштау: начались задержания
Происшествия
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение