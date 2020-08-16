Митинги сторонников и противников Лукашенко пройдут в Минске 

Сторонники и противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проведут митинге в воскресенье, 16 августа, в Минске . Сторонники главы государства соберутся в 12:00 на площади Независимости под девизом «Не дадим развалить страну».

Также тех, кто поддерживает Лукашенко, ждут на площади Победы, у Дома офицеров, Дворца профсоюзов и других точках столицы, сообщает ТАСС.

Оппозиция также намерена провести свой марш «За свободу», которые должен начаться в 14:00 на площади Независимости и пройти по одноимённому проспекту.

В стране 15августа уже прошла серия мирных акций в Минске, Верхнедвинске, Высоком, Барановичах, Кримовичах, Гродно, Ивье и Могилёве, а также в Витебске, Бресте и других населённых пунктах. Люди несли красно-белые полотна, скандировали лозунги «Правду», «Живе Беларусь» и «Уходи».

Ранее NEWS.ru сообщал, что колонна спецтехники из центра Минска выдвинулась в сторону района Уручье, где находится её база. Известно, что в составе колонны присутствуют автозаки, водомёты, а также автобусы ОМОН.