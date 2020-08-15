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Названы самые опасные места для заражения коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
Названы самые опасные места для заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
Опрошенные изданием The Telegraph эксперты назвали самые опасные места, где вероятность заразиться коронавирусом нового типа наиболее велика. По их мнению, это ночные клубы, бары и пабы. Это связано с присущими человеческому поведению привычками.
Профессор молекулярной биологии Ноттингемского университета Джонатан Болл обращает внимание на то, что люди посещают такие заведения для общения, во время которого соблюдать социальную дистанцию невозможно. Кроме того, под воздействием алкоголя люди становятся более раскованными и забывают о правилах, напомнила вирусолог Джулиан Танг из Королевской больницы Лестера. Люди больше общаются, танцуют, при этом они не надевают маски на вечеринку, после которой сложно проследить и вспомнить, с кем они контактировали. Также эксперты указывают, что чаще всего увеселительные заведения расположены в плохо вентилируемых, закрытых помещениях с небольшим количеством окон.
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Однако бары, пабы и клубы — не единственные места, где может происходить передача коронавируса, ведь массовые мероприятия могут проводиться на работе, в ресторанах, церквях, заметила заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения Эдинбургского университета профессор Деви Шридрах. При эта она предупредила, что с началом учебного года проблема может усугубиться. Это может привести к введению новых ограничений.
По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 августа превысило 21,1 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. По информации проекта, за все время в мире было заражено 21 159 730 человек. Прирост числа инфицированных за сутки составил около 285 тысяч.
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Комментарии 6
В мире , Джонатан Болл
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