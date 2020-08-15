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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным противодействие «кордону стран» 

РИА Новости 1 час назад
Появились новые подробности переговоров Путина и Лукашенко
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны, МВД, КГБ и Генпрокуратуре не допустить создания "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.
Как сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь, на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Лукашенко заявил, что есть информации о желании государств на западе от Белоруссии "выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева".

"То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях… Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек", — сказал он.

"Поручаю министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку, категорически не допустить подобных действий", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал о беспрецедентном соглашении с Путиным
По его словам, после распада Советского Союза, "была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада".

"Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии", — приводит агентство заявление Лукашенко.

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В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Министерство обороны , Генпрокуратура РФ , МВД , Вильнюс , Киев
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