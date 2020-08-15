Появились новые подробности переговоров Путина и Лукашенко

Как сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь, на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Лукашенко заявил, что есть информации о желании государств на западе от Белоруссии "выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева".

"То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях… Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек", — сказал он.

"Поручаю министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку, категорически не допустить подобных действий", — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, после распада Советского Союза, "была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада".