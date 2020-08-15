Лукашенко приказал перебросить десантников на запад страны

"То, что происходит на этих территориях (на Западе страны — прим. "Газеты.Ru"), спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно", — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что пришел к договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным , согласно которой при "первом же нашем запросе" Россия окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.