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Лукашенко приказал перебросить десантников на запад Белоруссии 

Газета.Ru и ещё 7 45 минут назад
Лукашенко приказал перебросить десантников на запад страны
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перебросить десантников из Витебска в Гродно. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на эфир государственного телеканала "Беларусь 1".

"То, что происходит на этих территориях (на Западе страны — прим. "Газеты.Ru"), спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно", — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что пришел к договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которой при "первом же нашем запросе" Россия окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности Белоруссии.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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Комментарии 2
В мире , Армия , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газета.Ru , Витебск , Гродно
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