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Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом 

ТАСС и ещё 16 23 минуты назад
Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом в соответствии с указом главы республики Александра Лукашенко от 15 августа. Документ в понедельник официально опубликован на национальном правовом интернет-портале.
Согласно его тексту, премьер-министру, его заместителям, министрам и председателям госкомитетов "поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности".
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На состоявшемся в Минске 15 августа совещании президент Александр Лукашенко отметил, что правительство в основном сформировано. Он также сказал, что провел разговор с премьер-министром Романом Головченко, и сообщил, что нынешнее правительство продолжит выполнять свою работу до формирования нового.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются несколько дней.
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В мире , Видео , Политика , СНГ
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