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Тимошенко назвала «единственно верное решение» для Белоруссии 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Тимошенко назвала «единственно верное решение» для Белоруссии
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала новые президентские выборы в Белоруссии "единственным верным" решением. Об этом она написала в своем фейсбуке.
Тимошенко отметила, что результаты выборов вызвали волну протестов по всей республике, и призвала провести новые.

"С гарантией свободного участия всех кандидатов, избрание независимой ЦИК и мощной наблюдательной миссии от мировых демократических институтов", — уточнила политик.

Глава "Батькивщины" осудила применение силы против протестующих, врачей и журналистов.

"Точно не выход дальнейшая эскалация противостояния, применение силы к протестантам, аресты, освобождение и запугивание", — подчеркнула Тимошенко.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.
Несанкционированные акции продолжаются с воскресенья, но их жестко подавляют силовики. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций. Пострадали сотни протестующих, один погиб.
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В мире , Политика , СНГ , Юлия Тимошенко , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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