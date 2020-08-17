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Отставка Лукашенко и новые выборы: Чего требуют белорусы 

Мария Иванова и ещё 38 1 час назад
Отставка Лукашенко и новые выборы: Чего требуют белорусы
Фото: РИА Новости
Портал Tut.by составил список требований работников белорусских предприятий, присоединившихся к общенациональной забастовке. В первую очередь они хотят отставки Александра Лукашенко и освобождения всех политзаключенных.
В понедельник, 17 августа, забастовку объявили работники Белорусского металлургического завода (БМЗ). Они не будут работать как минимум с 12:00 до 17:00, а если их требования не выполнят — уйдут на бессрочную забастовку с 20 августа.
Коллектив БМЗ требует отставки президента, Совета министров, Совета республики и Палаты представителей, проведения новых выборов с допуском наблюдателей из ООН и ЕС, немедленного освобождения политических заключенных и прекращения задержаний людей, которые не нарушают общественный порядок и не призывают к насилию.
Утром 17 августа к забастовке присоединились и сотрудники «Беларуськалия». Остановлены горнодобывающие комплексы, некоторые отделения обогатительных фабрик и другие работы. Работники намерены бастовать до полного выполнения требований. Сотрудники «Беларуськалия» требуют того же, что и коллектив БМЗ, но с некоторыми дополнениями: провести открытое и независимое расследование избиений мирных граждан силовиками, а также отменить контрактную систему «как инструмент давления на рабочих».
За рабочими заводов последовали сотрудники Белтелерадиокомпании. Они потребовали признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.
Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке.
По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,1 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,1 процента.
Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками людей и как минимум одном погибшем.
Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.
Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , ЕС , ООН , СКР , Центризбирком России
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