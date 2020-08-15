Украинский вариант по-белорусски: «ловушка» Москвы для Запада 

Израильский разведчик рассказал о московской ловушке для Запада в Белоруссии

Кедми признался, что Белоруссия для него — не чужая страна, его дедушка жил в Катыни, а бабушка — уроженка Ляховичей.

Он охарактеризовал Белоруссию как «постсоветское государство, которому удалось сохранить все положительные элементы советского прошлого».

По мнению Кедми, к нынешней сложной ситуации во многом приложил руку сам Лукашенко.

«Лукашенко был уверен, что России деваться некуда, и решил немножко позаигрывать с западными товарищами, которые намекали, что если батька будет покладистым, ему простят все его грехи», — сказал эксперт.

По его словам, негативные высказывания Лукашенко в сторону России, попытки заигрывать с Западом привели к тому, что на Западе многие подумали: А почему не повторить украинский вариант?

«И точно стали его повторять по всем основным картам. Эта ориентация на демонстрации экзальтированной инфантильной молодежи, которая ничего не знает и не понимает, организация определенных групп. Тогда же объявились украинские товарищи, спланировав идиотскую спецоперацию (с разрешения США) — «операцию с 33 богатырями якобы группы Вагнера», — пояснил Кедми.

По его словам, профессионалам от разведки «было совершенно понятно, что это липа». А президент Белоруссии не понимал, что «его разводят как лоха».

Страны-противники России в итоге настроили Лукашенко против себя. Они похоронили малейший шанс на его переход в их стан. Заодно Белоруссию подтолкнули в сторону России. Так Запад попал в «московскую ловушку».

«Решили на Западе разыграть белорусский вариант, но загнали себя в угол, и Лукашенко тоже. Что теперь? Теперь они должны защищать оппозицию, наложить санкции. Им надо спасти лицо. А наложив санкции, они подтолкнут власти Белоруссии к России», — подытожил Кедми.

Он отметил, что Запад уничтожил последние шансы на хорошие отношения с Белоруссией.