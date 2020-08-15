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Помпео: выборы президента Белоруссии были нечестными 

ИА Regnum и ещё 4 1 час назад
Помпео: выборы президента Белоруссии были нечестными
Фото: ТАСС
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что выборы в Белоруссии были нечестными. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства сказал сегодня, 15 августа, после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве.
Напомним, что ранее Помпео уже заявлял, что США не исключают отказа от поставок нефти в Белоруссию.
Сейчас же Помпео призвал белорусские властиначать диалог с белорусским обществом.

«Мы говорили, что выборы не были свободными и справедливыми», — подчеркнул он.

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В мире , Армия , Ближний Восток , Европа , Конфликты , Латинская Америка , Политика , СНГ , США , Яцек Чапутович , МИД
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