Славший «на хрен» союз с РФ Лукашенко попросил Путина о защите

В ноябре прошлого года Лукашенко заявил, что интеграции с Россией не будет, поскольку не решены вопросы с поставками углеводородов и торговыми барьерами. Белорусский президент высказался тогда прямо и откровенно.

«На хрена нужен кому такой союз? Я уже вам по-простому, по-крестьянски говорю!» - сказал Лукашенко.

Он посетовал, что Россия «каждый год подсовывает новые условия» и «мы в экономике что-то теряем, теряем и теряем».

В августе 2020 года президент Белоруссии изменил своё мнение на противоположное, столкнувшись с массовыми протестами в стране. Теперь он говорит о необходимости спасать Союзное государство. За помощью он обратился к российскому президенту.

Как ранее сообщал «Рамблер», Лукашенко в субботу провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным

«Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь», - сказано в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

«Подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии», - в свою очередь отмечает сайт Кремля.

До этого Лукашенко на совещании в Минске отметил, что предупредит Путина о возникших угрозах для Союзного государства.

«Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что ситуация касается и России, и Союзного государства.