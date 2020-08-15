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Белоруссия в огне. Главное

Славший «на хрен» союз с РФ Лукашенко попросил Путина о защите

Майк Габриелян
27 минут назад
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко за 9 месяцев коренным образом изменил отношение к Союзу с Россией.
В ноябре прошлого года Лукашенко заявил, что интеграции с Россией не будет, поскольку не решены вопросы с поставками углеводородов и торговыми барьерами. Белорусский президент высказался тогда прямо и откровенно.
«На хрена нужен кому такой союз? Я уже вам по-простому, по-крестьянски говорю!» - сказал Лукашенко.
Он посетовал, что Россия «каждый год подсовывает новые условия» и «мы в экономике что-то теряем, теряем и теряем».
В августе 2020 года президент Белоруссии изменил своё мнение на противоположное, столкнувшись с массовыми протестами в стране. Теперь он говорит о необходимости спасать Союзное государство. За помощью он обратился к российскому президенту.
Как ранее сообщал «Рамблер», Лукашенко в субботу провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
«Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь», - сказано в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.
«Подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии», - в свою очередь отмечает сайт Кремля.
До этого Лукашенко на совещании в Минске отметил, что предупредит Путина о возникших угрозах для Союзного государства.
«Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», - сказал Лукашенко.
Он отметил, что ситуация касается и России, и Союзного государства.
«Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», - подчеркнул Лукашенко.
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