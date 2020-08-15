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Белоруссия в огне. Главное

Bloomberg узнал о планах окружения Лукашенко в случае его свержения 

Газета.Ru и ещё 3 50 минут назад
Приближенные к президенту Белоруссии Александру Лукашенко чиновники интересовались у коллег в Кремле о возможности бегства в Россию в случае его свержения с поста главы государства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно данным СМИ, российские чиновники не исключают возможность ухода Лукашенко.
Собеседники агентства также выразили мнение, что подавление протестных акций в жесткой форме даст белорусскому лидеру на некоторое время сохранить власть.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышли на свободу.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Bloomberg
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