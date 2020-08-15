«24 августа может произойти госпереворот»

Предыдущие власти готовятся реализовать государственный переворот на День Независимости. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы "За жизнь" Илья Кива

"24 августа, в день, когда будет возможно провести любые акции, будет попытка переворота. Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День Независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом. Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента и парламента", — сказал он.

Илья Кива также рассказал, что для этого подобрана соответствующая команда:

"Это будут люди, которые имеют желание и опыт свержения власти. Штаб Порошенко возглавил человек, который прошел не один переворот и "вышел сухим из воды", — Турчинов.

Несколько миллионов долларов было выделено на финансирование Азова (Нацкорпуса), к которым уже присоединился Дмитрий Ярош , который сыграл свою роль в перевороте 2014 года", — отметил политик.

Он также обратил внимание, что уже сегодня в массмедиа формируется позиция, что это якобы будет демократический процесс со стороны националистов и народа.

"Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот", — отметил нардеп.

При этом Илья Кива подчеркнул, что эта "многослойная история" формируется уже на протяжении полугода, но не отслеживается спецслужбами.