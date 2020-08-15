«24 августа может произойти госпереворот»

"24 августа, в день, когда будет возможно провести любые акции, будет попытка переворота. Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День Независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом. Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента и парламента", — сказал он.
"Это будут люди, которые имеют желание и опыт свержения власти. Штаб Порошенко возглавил человек, который прошел не один переворот и "вышел сухим из воды", — Турчинов.
"Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот", — отметил нардеп.
"Потому что СБУ сегодня заняты коррупционными схемами и личным обогащением, а также давлением на оппозицию. Но они пропускают ту ситуацию, которая будет стоить им не только власти, но и жизни. Ведь те, кто придут за ними, помнят вкус крови с 2014 года. Уже в конце месяца мы можем столкнуться с ситуацией, которая окончательно уничтожит нашу страну как независимое государство", — подытожил политик.