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Белоруссия в огне. Главное

Pornhub призвал белорусских силовиков «использовать руки для другого» 

Lenta.ru 39 минут назад
Pornhub обратился к белорусским силовикам
Фото: Reuters
Российский Pornhub поддержал жителей Белоруссии, недовольных итогами выборов президента. На своей станице во «ВКонтакте» представители порносайта обратились к белорусским силовикам и призвали их «использовать руки для другого».

«Пожалуйста, используйте ваши руки, чтобы держать что-нибудь другое!» — говорится в посте.

Публикация сопровождается фотографией полицейской дубинки, перечеркнутый одной красной полосой слева направо. Призыв дублируется на белорусском языке.
Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне
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