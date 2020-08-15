Pornhub обратился к белорусским силовикам 

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На сайте порнографии Pornhub появилось обращение к белорусскому ОМОНу.

На своей странице «Вконтакте» представители порносайта написали по-русски и по-белорусски: «Пожалуйста, используйте ваши руки, чтобы держать что-нибудь другое!»

Призыв сопровождает коллаж, изображающий руку с полицейской дубинкой, перечеркнутую красной полосой.

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