Pornhub обратился к белорусским силовикам 

На сайте порнографии Pornhub появилось обращение к белорусскому ОМОНу.
На своей странице «Вконтакте» представители порносайта написали по-русски и по-белорусски: «Пожалуйста, используйте ваши руки, чтобы держать что-нибудь другое!»
Призыв сопровождает коллаж, изображающий руку с полицейской дубинкой, перечеркнутую красной полосой.
Pornhub — один из популярных порнографических сайтов. Принадлежит компании MindGeek, владеющей другими развлекательными и «взрослыми» сайтами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в сети появилась петиция, авторы которой потребовали закрыть Pornhub. Порносайт назвали рассадником роликов с жертвами похищений и изнасилований.