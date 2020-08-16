Митинг у здания медиацентра в Минске закончился

Участники акции протеста у здания государственной Белтелерадиокомпании в Минске решили разойтись и в воскресенье собраться вновь, передает корреспондент РИА Новости.

С таким предложением выступил один из участников акции, его поддержали остальные, скандируя "Каждый день".

Между тем участники акции расходятся, если днем здесь собрались сотни протестующих, то к настоящему времени остались порядка 50 человек.

Уходя, участники акции оставляют плакаты на крыльце здания медиацентра, на которых преимущественно содержатся призывы к журналистам госСМИ "говорить правду" о ситуации в стране, кроме того, митингующие оставляют цветы и свечи.