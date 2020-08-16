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Белоруссия в огне. Главное

Митинг у здания государственного медиацентра в Минске закончился 

РИА Новости и ещё 7 20 минут назад
Митинг у здания медиацентра в Минске закончился
Фото: ТАСС
Участники акции протеста у здания государственной Белтелерадиокомпании в Минске решили разойтись и в воскресенье собраться вновь, передает корреспондент РИА Новости.
С таким предложением выступил один из участников акции, его поддержали остальные, скандируя "Каждый день".
Между тем участники акции расходятся, если днем здесь собрались сотни протестующих, то к настоящему времени остались порядка 50 человек.
Уходя, участники акции оставляют плакаты на крыльце здания медиацентра, на которых преимущественно содержатся призывы к журналистам госСМИ "говорить правду" о ситуации в стране, кроме того, митингующие оставляют цветы и свечи.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , РИА Новости , Минск
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