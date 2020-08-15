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Белоруссия в огне. Главное

В Минске простились с погибшим во время протестов 

Lenta.ru 53 минуты назад
В Минске простились с погибшим во время протестов, начавшихся после оглашения результатов выборов президента Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал RT.

«В 12 часов перекрыли улицу Притыцкого, и была минута молчания», — сообщил корреспондент RT Константин Придыбайло.

Отмечается, что люди приходят к месту на проспекте Пушкина, где погиб протестующий, приносят цветы и красно-белые воздушные шарики.
О первой жертве столкновений протестующих с силовиками в центре Минска власти официально сообщили в ночь на 11 августа. По версии МВД, один из демонстрантов погиб от разрыва в его руке неустановленного взрывного устройства, которое он хотел бросить в милицию.
Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.
По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.
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Комментарии 1
В мире , Видео , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Константин Придыбайло , Александр Лукашенко , Минск
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