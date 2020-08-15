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Белоруссия в огне. Главное

Чак Норрис пригрозил Александру Лукашенко расправой 

Говорит Москва и ещё 7 1 час назад
Чак Норрис пригрозил Александру Лукашенко расправой. Американский актёр записал видеообращение, адресованное президенту Белоруссии.

«Я хотел бы сказать несколько слов Саше по кличке Саша ноль процентов и Мистер Таракан. Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я — плачет лук. Поэтому если ты не прекратишь делать то, что ты сейчас делаешь, — то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — заявил артист.

Далее в ролике идёт нарезка кадров, как Норрис расправляется со своими врагами в многочисленных боевиках. Ранее поддержку жителям Белоруссии высказали другие известные американцы, в частности, бизнесмен Илон Маск и музыкант и актёр Джаред Лето.
Акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Жители республики требуют пересмотреть результаты. По официальным данным, во время разгона демонстрантов погибли два человека. В МВД Белоруссии сообщали о задержании шести тысяч человек.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Чак Норрис , Джаред Лето , Александр Лукашенко , Илон Маск , МВД
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