Чак Норрис пригрозил Александру Лукашенко расправой. Американский актёр записал видеообращение, адресованное президенту Белоруссии.
«Я хотел бы сказать несколько слов Саше по кличке Саша ноль процентов и Мистер Таракан. Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я — плачет лук. Поэтому если ты не прекратишь делать то, что ты сейчас делаешь, — то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — заявил артист.
Далее в ролике идёт нарезка кадров, как Норрис расправляется со своими врагами в многочисленных боевиках. Ранее поддержку жителям Белоруссии высказали другие известные американцы, в частности, бизнесмен Илон Маск и музыкант и актёр Джаред Лето.
Акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Жители республики требуют пересмотреть результаты. По официальным данным, во время разгона демонстрантов погибли два человека. В МВД Белоруссии сообщали о задержании шести тысяч человек.