«Я хотел бы сказать несколько слов Саше по кличке Саша ноль процентов и Мистер Таракан. Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я — плачет лук. Поэтому если ты не прекратишь делать то, что ты сейчас делаешь, — то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — заявил артист.