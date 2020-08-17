Школы Белоруссии готовятся к забастовкам 

Белоруссии к забастовкам могут присоединиться и школы. Директор Дубовлянской средней школы Виталий Бубен, который был наблюдателем на выборах, предложил коллегам провести анонимный опрос по поводу забастовки.

Бубен пояснил, что он как руководитель не имеет права объявлять забастовку. Если же его коллеги объявят забастовку, то он окажет им защиту — не будет никого увольнять и наказывать дисциплинарно. При этом Бубен добавил, что пока все работают, забастовок в школах нет, пишет белорусское издание «Ребенок.By».

«Если мы вместе не сделаем это сейчас, то все наше образование бессмысленно и ведет страну в бездну. Нас неимоверно много: больше чем рабочих, торговцев, программистов, чиновников. Только вместе мы сможем отстоять страну», — заявил педагог.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. Победу одержал действующий глава Лукашенко. В городе начались протесты, которые длятся уже неделю. Эксперты называли пять причин, по которым белорусы не любят Лукашенко.