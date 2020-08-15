«Надо связаться с Путиным»: Лукашенко о кризисе в Минске

«Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что «некоторые россияне» не понимают сути происходящего.

«Защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — подчеркнул президент страны.

По его словам, те, кто бродит по улицам, не понимают этого, в отличие от координаторов беспорядков, которые работают профессионально и публикуют в Сети постановочные кадры и фейки.

Лукашенко, в частности, опроверг, что у него в Москве есть личный дом, что он уехал из страны или заболел. Данные слухи, по его мнению, распространяются, «чтобы у народа создать вот это подленькое настроение».

«Не получится. Мы этого допустить не должны», — заявил избранный президент, добавив, что его не удастся убаюкать «мирными акциями и демонстрациями», устраиваемыми по методичкам цветных революций.