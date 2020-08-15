«Надо связаться с Путиным»: Лукашенко о кризисе в Минске

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Надо связаться с Путиным»: Лукашенко о ситуации в Белоруссии 

Майк Габриелян и ещё 5 13 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Минске, что свяжется с президентом России Владимиром Путиным из-за тревожной обстановки в стране.
Об этом сообщает БЕЛТА.

«Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что «некоторые россияне» не понимают сути происходящего.

«Защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — подчеркнул президент страны.

По его словам, те, кто бродит по улицам, не понимают этого, в отличие от координаторов беспорядков, которые работают профессионально и публикуют в Сети постановочные кадры и фейки.
Лукашенко, в частности, опроверг, что у него в Москве есть личный дом, что он уехал из страны или заболел. Данные слухи, по его мнению, распространяются, «чтобы у народа создать вот это подленькое настроение».

«Не получится. Мы этого допустить не должны», — заявил избранный президент, добавив, что его не удастся убаюкать «мирными акциями и демонстрациями», устраиваемыми по методичкам цветных революций.

Ранее «Рамблер» сообщал, что, по мнению политолога, Белоруссия должна примкнуть либо к России, либо к Польше.
Комментарии 433
В мире , Видео , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
ЕС в панике: Белоруссия может стать частью России
ЕС в панике: Белоруссия может стать частью России
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
00:30
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
00:41
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
«Надо связаться с Путиным»: Лукашенко о кризисе в Минске
01:33
«Надо связаться с Путиным»: Лукашенко о кризисе в Минске
В мире Политика
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
На горе Куштау начались столкновения
00:19
На горе Куштау начались столкновения
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение