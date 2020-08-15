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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко заявил о почти сформированном новом правительстве 

RT на русском и ещё 4 51 минуту назад
Лукашенко заявил о формировании правительства
Фото: ТАСС
Новое правительство Белоруссии почти сформировано. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко отметил, что власти заблаговременно предупредили народ о формировании нового правительства и показали, с «кем президент будет работать после выборов».
Белорусский лидер указал, что кабмин в основном сформирован.

«Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министром. — RT). Он на месте, работает, все готовы работать. Так что правительство функционирует», — сказал Лукашенко.

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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Роман Головченко , Александр Лукашенко
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