Эрдоган в западне: против Турции создадут военную коалицию

В конфликт Греции Турции вокруг островов в Эгейском море решила вмешаться еще одна страна — Франция . Причем настолько серьезно, что французский лидер Макрон отправил на помощь грекам реальную военную помощь. Более того, в Европе созревает целая антитурецкая коалиция. Как же произошло, что Эрдоган настроил против себя целую группу влиятельных государств?

«Токсичный геополитический игрок». Именно так французская Figaro назвала союзника своей страны по НАТО — Турции. При Эрдогане Турция стала евразийским возмутителем спокойствия — его действия по превращению страны в Новую Османскую Империю очень беспокоят Европу.

Эволюция агрессии

Напомним, что Турция была принята в западные блоки несколько десятилетий назад — и во многом для того, чтобы сдерживать Советский Союз. СССР больше нет, Россия не представляет для Европы угрозы (если, конечно, ЕС не лезет на постсоветское пространство). В результате из помощника Турция превратилась в обузу и проблему. Более того, она откровенно потеряла берега в Восточном Средиземноморье — как в прямом, так и в переносном смыслах.

Дело в том, что за последние годы турецкая агрессия эволюционировала. От чисто ближневосточных дел она перешла на ближневосточные с прицелом на ЕС. Стремление Анкары поставить под контроль Ливию связано в том числе и с желанием контролировать поток ливийских углеводородов и африканских мигрантов в Евросоюз. Сейчас же речь идет о прямых угрозах члену Евросоюза — Греции. Анкара не только нарушает суверенитет этой страны через попытки вести георазведочные работы в ее эксклюзивной экономической зоне, но и защищает эти попытки силой оружия. Турецкое исследовательское судно «Арудж-Раис» проводило работы в сопровождении военных кораблей.

Проблема тут не только в углеводородах (которыми, как считают, очень богат шельф Восточного Средиземноморья). По сути, речь идет об аннексии и намеке Турции на пересмотр условий заключенного в 1923 Лозаннского договора (по которому острова в Эгейском море отошли Греции) — Эрдоган уже несколько лет на официальном уровне говорит о том, что это соглашение было несправедливым.

Поэтому Анкара не только провоцирует Грецию, но и усиливает антигреческую пропаганду. Так, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу требует от Европы «предупредить и проучить Грецию» за то, что греческие пограничники открывают огонь по судам с мигрантами. Анкара возмущается нарушением прав турецкой общины в принадлежащей Греции Западной Фракии (что вызывает иронию греческих политиков — уж кому-кому, а Турции, до сих пор не признающей совершенный ею геноцид армян и притесняющей курдское население, не стоит кого-то учить в вопросе о правах меньшинств).

«Чьи армии поддержат Грецию, если турецкие войска высадится на греческие острова? Кто будет спасать так, как спасала бы Россия режим Лукашенко? Возможно, никто», — считает известный французский политик Жак Аттали.

И до недавнего времени действительно казалось, что никто. Так, на американцев — главных защитников стран Запада — у греков надежды нет. В Пентагоне уверяют, что и Греция, и Турция для них крайне важные союзники по НАТО, поэтому все просто должны успокоиться. Причин такой умеренности много. И нежелание дальше портить отношения с Анкарой, и стремление сделать Турцию противовесом как России, так и Европе. И нежелание дискредитировать НАТО (оплот американской власти в Европе) через публичную порку одного из его членов. И, наконец, отсутствие политической воли и геополитических возможностей для дрессировки. Как верно отмечает бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон , «агрессивное поведение Турции в нефтегазовых вопросах Восточного Средиземноморья стало прямым следствием отхода США от глобальных дел».

На турецких котах

И тут, в час великой греческой нужды, в игру вступает Франция. Ряд экспертов уже пишут, что Макрон — учитывая личную неприязнь между ним и Эрдоганом — не является лучшим кандидатом на роль посредника между греками и турками. Но Елисейский дворец и не позиционирует себя как посредника — он официально выступил в качестве адвоката и защитника Греции.

Париж официально обвиняет Турцию в провокациях.

«Ситуация обострилась из-за одностороннего решения Турции вести разведку нефти (в спорном регионе — прим. газеты ВЗГЛЯД). Нужно ее прекратить и начать нормальный диалог», — заявил президент Франции.

И не просто заявляет, а посылает в поддержку своей позиции войска. Франция усилила свое военное присутствие в Восточном Средиземноморье двумя самолетами «Рафаль», фрегатом «Лафайет», а также провела совместные с греками учения.

Что послужило причиной для французской активности? Во-первых, лидерские амбиции Макрона. Французский президент на фоне ухода Ангелы Меркель видит себя неформальным главой Евросоюза, а претензии на этот статус нужно обосновать. Доказывать лидерство игрой против американцев (например, защищая Иран в рамках ядерной сделки или же восстанавливая отношения с Москвой) опасно и чревато потерей власти. А вот на турецких котах вполне можно потренироваться. Во-вторых, Макрон (по всей видимости) понимает, что Эрдоган слишком голодный во внешнеполитическом плане — он будет демонстрировать агрессию до тех пор, пока его не остановят. И останавливать его лучше в начале процесса — в условном Мюнхене — дабы потом, опять же условно, не сдавать Париж и всю Европу с ее интересами.

Афины, конечно, о французской геополитике не задумываются, а просто ликуют. По словам греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, Эммануэль Макрон является «настоящим другом Греции, а также яростным защитником европейских ценностей и международного права». Более того, греки осмелели. Их устаревший фрегат «Лимнос» на днях пошел на столкновение с одним из самых современных кораблей турецкого флота «Кемаль-Раис», протаранил его (хоть турки говорят, что именно греческий корабль получил повреждения), после чего спокойно отправился на учения с французами.

Турки, понятно, в бешенстве. Эрдоган обвиняет Макрона в «колониализме». Критикует страну, у которой «нет прибрежных территорий в Восточном Средиземноморье» и призывает ее «не считать себя большей, чем она есть на самом деле» (кое-кто может посчитать это издевательством над ростом Макрона). «Никто не имеет права выбрасывать Турцию из Средиземного моря, которое веками находилось под ее владычеством», — говорят в турецком МИД

Подтянулись

Возможно, Анкара и могла бы как-то сопротивляться франко-греческому альянсу. Однако агрессивная политика Турции на всех фронтах ожидаемо привела к подтягиванию к этому альянсу других игроков, тоже желающих поучаствовать в демонстрации Анкаре ее берегов.

Так, Греция получит помощь Египта — президент этой страны Абдельфаттах ас-Сиси рассматривает Турцию как враждебную державу, угрожающую египетскому политическому строю (через поддержку Анкарой «Братьев-мусульман» ). Афины и Каир заключили соглашение по разделу эксклюзивных экономических зон в Восточном Средиземноморье — соглашение, которое до этого не могли заключить на 13 предыдущих раундах переговоров в течение почти 15 лет. Они признали друг за другом огромные морские пространства — и, скорее всего, будут вместе защищать эти воды от турецких притязаний.

Соглашение турецкие СМИ уже назвали «пиратским» — забыв о том, что недавно Анкара заключила ровно такое же «пиратское» соглашение с Ливией.

По которому обе страны записали за собой принадлежащие грекам морские пространства и которое, по словам греческого министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, теперь «улетает прямиком в помойку, где ему самое место». Под угрозой окажутся и интересы Анкары в Ливии, где Египет и Франция могут более активно поддержать противника Эрдогана — фельдмаршала Халифу Хафтара.

Подключился к поддержке Греции и Израиль, крайне недовольный вмешательством Эрдогана в палестинские дела. Опосредованно поучаствует и Саудовская Аравия, которая была бы не прочь «приземлить» Турцию за поддержку Катара, а также за организованную турецкими спецслужбами провокацию (когда турки записали убийство журналиста Джамаля Хашогджи в саудовском консульстве в Стамбуле, а затем слили все эти данные в прессу).

Если антитурецкая Антанта действительно будет оформлена, то Эрдоган окажется в очень сложной ситуации. Он не сможет выиграть — но и не может себе позволить проиграть. В Турции непростая экономическая ситуация, курс лиры с начала года рухнул на 20%. Для отвлечения внимания населения нужны хотя бы внешнеполитические победы, которых в последнее время нет. Поэтому он хочет сесть за стол переговоров, чтобы мирно решить все свои территориальные споры с соседними по Восточному Средиземноморью странами.

«Турция не ищет себе приключений. Единственный способ решения проблемы в Средиземном море — это диалог и переговоры», — говорит турецкий президент.

Призывает найти «взаимовыгодное решение, которое устроит все стороны». Вот только готова ли будет Греция вести переговоры о том, что принадлежит ей по праву?