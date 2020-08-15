Президент Украины Владимир Зеленский предупредил власти Белоруссии о возможном появлении на территории страны еще одного горящего Донбасса после того, как Минск принял решение передать России бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанных 29 июля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 15 августа.

Украинский лидер отметил, что решение Минска выглядит несправедливым и неприемлемым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной. Кроме того, оно может обернуться негативными последствиями и для самого Минска, предрек Зеленский.

«Последствия этого решения будут трагическими… Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют», — заявил президент.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что власти страны с сожалением восприняли решение Белоруссии о выдаче задержанных россиян.

14 августа стало известно, что Белоруссия передала России ранее задержанных и объявленных бойцами ЧВК Вагнера 32 российских гражданина. Они вернулись домой в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, имеющий белорусское гражданство, остался на территории страны.

Россиян задержали 29 июля. Белорусские власти связали их с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского . Задержанных обвинили в подготовке теракта и организации массовых беспорядков перед президентскими выборами.

Офис генерального прокурора Украины направлял властям Белоруссии запрос об экстрадиции 28 задержанных. По версии украинской стороны, они принимали участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.