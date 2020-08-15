Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Зеленский предрек появление еще одного горящего Донбасса в Белоруссии 

Lenta.ru 45 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил власти Белоруссии о возможном появлении на территории страны еще одного горящего Донбасса после того, как Минск принял решение передать России бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанных 29 июля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 15 августа.
Украинский лидер отметил, что решение Минска выглядит несправедливым и неприемлемым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной. Кроме того, оно может обернуться негативными последствиями и для самого Минска, предрек Зеленский.

«Последствия этого решения будут трагическими… Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют», — заявил президент.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что власти страны с сожалением восприняли решение Белоруссии о выдаче задержанных россиян.
14 августа стало известно, что Белоруссия передала России ранее задержанных и объявленных бойцами ЧВК Вагнера 32 российских гражданина. Они вернулись домой в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, имеющий белорусское гражданство, остался на территории страны.
Россиян задержали 29 июля. Белорусские власти связали их с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского. Задержанных обвинили в подготовке теракта и организации массовых беспорядков перед президентскими выборами.
Офис генерального прокурора Украины направлял властям Белоруссии запрос об экстрадиции 28 задержанных. По версии украинской стороны, они принимали участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 августа Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 августа Мишустин предложил вернуть советскую романтику на Камчатку Мишустин предложил вернуть советскую романтику на Камчатку «Бавария» забила «Барселоне» восемь голов в Лиге чемпионов «Бавария» забила «Барселоне» восемь голов в Лиге чемпионов
Комментарии 260
В мире , Видео , Политика , Украина , Сергей Тихановский , Владимир Зеленский , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Синявка заснувшая на берегу»: Седокова показала грудь
«Синявка заснувшая на берегу»: Седокова показала грудь
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Муж тайно подглядывал за голой подругой жены с помощью камеры…
Муж тайно подглядывал за голой подругой жены с помощью камеры…
«Закрой рот, у*****, а то будешь рыгать кровью»
«Закрой рот, у*****, а то будешь рыгать кровью»
Видео
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
00:30
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
00:41
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
01:47
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
Армия В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение