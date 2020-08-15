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Белоруссия в огне. Главное

Зеленский предрек Белоруссии «еще один горящий Донбасс» 

Майк Габриелян 5 минут назад
Президент Украины Зеленский заявил, что в Белоруссии появится «еще один горящий Донбасс» из-за того, что Минск передал задержанных россиян Москве.
Владимир Зеленский в своем телеграм-канале назвал решение Минска несправедливым и неприемлемым, а также пригрозил последствиями.

«Последствия этого решения будут трагическими… Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют», — заявил он.

Накануне 32 человека были переданы России, у 33-го оказался белорусский паспорт — он остался в республике.
В конце июля власти Белоруссии заявили о задержании россиян — якобы бойцов ЧВК, прибывших для дестабилизации во время выборов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что вернувшимся на родину не грозит уголовное преследование.
В мире , Видео , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Минск , Москва
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