Зеленский отреагировал на решение Минска отпустить задержанных граждан РФ. Президент Украины назвал действия белорусских властей несправедливыми.
«Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым — таким, которые не отвечают духу отношений между Украиной и Белоруссию, основанном на принципах уважения и взаимной помощи», — написал Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.
Ранее с подобным заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Граждан России задержали в Белоруссии 29 июля. Их обвиняли в подготовке массовых беспорядков в республике. Накануне 32 человека вернулись на родину, ещё у одного задержанного — белорусский паспорт, он остался в республике.