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Белоруссия в огне. Главное

Зеленский отреагировал на решение Минска отпустить задержанных граждан РФ 

Говорит Москва 26 минут назад
Зеленский отреагировал на решение Минска отпустить задержанных граждан РФ. Президент Украины назвал действия белорусских властей несправедливыми.

«Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым — таким, которые не отвечают духу отношений между Украиной и Белоруссию, основанном на принципах уважения и взаимной помощи», — написал Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Ранее с подобным заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Лукашенко сделал выбор в пользу России
Граждан России задержали в Белоруссии 29 июля. Их обвиняли в подготовке массовых беспорядков в республике. Накануне 32 человека вернулись на родину, ещё у одного задержанного — белорусский паспорт, он остался в республике.
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В мире , Видео , Политика , Украина , Алексей Данилов , Владимир Зеленский , Минск
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