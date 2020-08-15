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Белоруссия в огне. Главное

ООН допустила большее число погибших в Белоруссии 

News.ru 47 минут назад
ООН допустила большее число погибших в Белоруссии
Фото: globallookpress.com
ООН считает, что погибших в ходе акций протестов в Белоруссии может быть больше, чем по имеющимся официальным данным. На сегодня есть официальная информация о двух погибших и неофициальная — о четырёх.
Об этом заявила специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен.

Но я хочу напомнить о том, что есть много пропавших. В том числе ко мне обращаются семьи, которые не слышали ничего о своих близких уже несколько дней. Люди просто пропали и на данный момент неизвестно, где они, — сказала Марен в беседе с ТАСС.

Поиск людей осложняется перекрытием интернета и становится более хаотичным. Представитель ООН уверена, что по происходящему в Белоруссии понадобится прозрачное расследование, но сомневается, что его смогут обеспечить местные власти.
Власти Белоруссии признают информацию только об одном погибшем. Это мужчина, в руках которого якобы взорвалась граната.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Тарайковский, погибший 10 августа во время акции протеста в Минске, умер в результате обильной кровопотери. Видео инцидента свидетельствует против официальной версии о самоподрыве, так как никакой вспышки от взрыва в руке протестующего не видно, в то время как вспышка выстрела одного из спецназовцев видна отчётливо.
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Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Тарайковский , ООН , ИТАР-ТАСС
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