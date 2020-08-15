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Абэ в годовщину капитуляции поклялся, что Япония больше никогда не примет участие в войне 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Япония больше никогда не примет участие в войне
Фото: РИА Новости
Япония больше никогда не примет участие в войнах, заявил в субботу премьер-министр Синдзо Абэ, выступая в Токио на памятной церемонии, приуроченной к 75-й годовщине капитуляции.

"Мы продолжим следовать клятве больше никогда не принимать участие в войнах", — отметил он.

Глава правительства почтил память всех японцев, погибших в годы Второй мировой войны и подчеркнул, что его страна "полна решимости продолжить сотрудничество с мировым сообществом, направленное на решение самых различных проблем".
После этого в зале "Ниппон будокан", где проходит церемония, была объявлена минута молчания, а затем с обращением к нации выступил император Японии Нарухито. Он выразил уверенность, что японский народ, идя рука об руку, сможет преодолеть пандемию коронавируса и связанные с ней трудности.

"С чувством глубокого раскаяния искренне желаю, чтобы участие в войне больше никогда не повторилось", — также заявил император Японии.

Из-за ситуации с распространением коронавируса в этом году памятные мероприятия, включая церемонию в Токио, проходят в резко усеченном формате. В то же время Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии впервые вело прямую трансляцию столичной церемонии на своем канале в YouTube. Традиционно церемонию транслировало и японское общественное телевидение.
Объявление капитуляции
26 июля 1945 года в ходе Потсдамской конференции правительствами Великобритании, США и Китая была принята Потсдамская декларация, содержавшая требования безоговорочной капитуляции Японии. 28 июля японское правительство отклонило их.
После этого США провели атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа). 8 августа СССР объявил о вступлении в войну против Японии.
15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.
Япония во Второй мировой войне потеряла 3,1 млн человек, в том числе примерно 800 тыс. мирных жителей, ставших жертвами американских бомбардировок городов страны и атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки.
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Комментарии
В мире , Азия , Синдзо Абэ , Минздрав РФ , Япония
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