Названо количество задержанных в Белоруссии

«По моим данным, по данным правозащитных организаций Белоруссии, к вчерашнему дню, то есть за четыре дня, было задержано более 6 тыс. человек, утром были данные о 6? 700 задержанных, но к вечеру эта цифра могла возрасти», — заявила автор доклада Анаис Марен, ее слова приводит ТАСС.