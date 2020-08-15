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Белоруссия в огне. Главное

В ООН посчитали количество задержанных на протестах в Белоруси 

Ura.Ru 48 минут назад
Названо количество задержанных в Белоруссии
Фото: © URA.RU
За прошедшие четыре дня акций протестов в Белоруссии было задержано около семи тысяч человек, сообщается в специальном докладе ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии.

«По моим данным, по данным правозащитных организаций Белоруссии, к вчерашнему дню, то есть за четыре дня, было задержано более 6 тыс. человек, утром были данные о 6? 700 задержанных, но к вечеру эта цифра могла возрасти», — заявила автор доклада Анаис Марен, ее слова приводит ТАСС.

Информация ООН совпадет с данными МИД страны. В ведомстве ранее сообщали о более чем шести тысяч задержанных участников протестов. 13 августа всех задержанных выпустили из СИЗО. Они пожаловались на избиения. Вперввые за шесть дней в пятницу акция прошла мирно, без применения спецсредств полицейскими и задержаний.
Действующий глава республики Александр Лукашенко победил на президентских выборах с результатом 80,1% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%. Центральная избирательная комиссия отклонила жалобы кандидатов на итоги голосования. После этого в стране начались многочисленные протесты. Лукашенко считает, что протестные акции были организованы из-за рубежа. По его словам на митинги в первых рядах идут люди с криминальным прошлым.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МИД , ООН , Центризбирком России , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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